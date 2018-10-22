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Вугілля, мазут і газ: у Міненерго відзвітували про запаси енергоносіїв

Вугілля, мазут і газ: у Міненерго відзвітували про запаси енергоносіїв

Київ • УНН

 • 13144 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Запаси вугілля на складах Міненерговугілля на сьогодні становлять 1,858 млн тонн, мазуту – близько 40 тис. тонн, газу – 16,9 млрд кубометрів. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.

Станом на 22.10 2018 на складах підприємств Міненерговугілля накопичено 1858,0 тис. тонн вугілля, що на 405,7 тис. т, або на 27,9% більше показника минулого року.

Крім того, у відомстві повідомили, що запаси мазуту на підприємствах наразі складають 39,9 тис. т, що на 71,4 тис. т, або на 64,2%, менше показника минулого року.

Також в Міненерговугілля зазначили, що станом на вчора, 21 жовтня, в підземних сховищах країни знаходилось 16,90 млрд кубометрів природного газу. Це на 0,03 млрд кубометрів, або на 0,2%, менше відповідного показника минулого року.

Нагадаємо, на сьогодні у підземних сховищах газу України запаси становлять майже 17 млрд кубічних метрів. 

Раніше заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Анатолій Корзун на прес-конференції повідомив, що накопичення вугілля і мазуту на складах теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) в Україні для проходження опалювального сезону йде з відставанням від графіка.

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