Украина нарастила запасы угля на 42%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Запасы угля по состоянию на 5 ноября на складах украинских ТЭС и ТЭЦ составляют 1,932 млн тонн, что на 41,6% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.
При этом, по информации Минэнергоугля, в Украине за 4 суток ноября было добыто 369,3 тыс. тонн, что на 2,2% меньше, чем за такой период 2017 года.
Кроме того, отмечается, что складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 39,1 тыс. тонн мазута, что на 60,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Как сообщал УНН, по состоянию на 22 октября запасы угля на складах Минэнергоугля составляли 1,858 млн тонн, мазута - около 40 тыс. тонн, газа - 16,9 млрд кубометров.