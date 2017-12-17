Україна завоювала нагороду в одиночній біатлонній естафеті на Кубку IBU

Починалося все для "жовто-блакитної" команди цілком оптимістично. Юлія Журавок, звично швидко і точно відстрілявши на двох рубежах, передала естафету другою. Потім Артем Прима, після стрільби лежачи з одним запасним патроном, показавши дуже непогану швидкість, до стрільби стоячи навіть вийшов в лідери. Але ця гонитва зіграла злий жарт з нашим біатлоністом: на четвертому рубежі він допустив чотири промахи, пішовши на коло штрафу, і вже навіть від призової трійки відставав на 20 секунд.

Але це ще не було крахом надій на подіум, тому що Юлія Журавок, знову бездоганно відпрацювала третій етап, повернула команду в топ-3. Далі Прима виступив з перепадами, однак в кінці зумів зібратися, уникнути штрафного кола і на останньому кілометрі обійти канадця Карсена Кемпбелла в суперництві за медаль – третє місце.

Додамо, що золотими призерами стали росіяни, а "срібними" стали французи.

Як повідомляв УНН, Володимир Семаков виборював "бронзу" в індивідуальній гонці в Обертіллахе.