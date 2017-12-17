Украина завоевала награду в одиночной биатлонной эстафете на Кубке IBU

Начиналось все для "желто-голубой" команды вполне оптимистично. Юлия Журавок, привычно быстро и точно отстреляв на двух рубежах, передала эстафету второй. Затем Артем Прима, после стрельбы лежа с одним запасным патроном, показав очень неплохую скорость, до стрельбы стоя даже вышел в лидеры. Но эта гонка сыграла злую шутку с нашим биатлонистом: на четвертом рубеже он допустил четыре промаха, уйдя на круг штрафа, и уже даже от призовой тройки отставал на 20 секунд.

Но это еще не было крахом надежд на подиум, потому что Юлия Журавок, снова безупречно отработала третий этап, вернула команду в топ-3. Далее Прима выступил с перепадами, однако в конце сумел собраться, избежать штрафного круга и на последнем километре обойти канадца Карсена Кэмпбелла в соперничестве за медаль - третье место.

Добавим, что золотыми призерами стали россияне, а "серебряными" стали французы.

Как сообщал УНН, Владимир Семаков боролся за "бронзу" в индивидуальной гонке в Обертиллахе.