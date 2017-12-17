Украина завоевала награду в одиночной биатлонной эстафете на Кубке IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Австрии (Обертиллахе) прошла одиночная смешанная эстафета в рамках третьего этапа Кубка IBU. Об этом сообщает Федерация биатлона Украины, передает УНН.
Начиналось все для "желто-голубой" команды вполне оптимистично. Юлия Журавок, привычно быстро и точно отстреляв на двух рубежах, передала эстафету второй. Затем Артем Прима, после стрельбы лежа с одним запасным патроном, показав очень неплохую скорость, до стрельбы стоя даже вышел в лидеры. Но эта гонка сыграла злую шутку с нашим биатлонистом: на четвертом рубеже он допустил четыре промаха, уйдя на круг штрафа, и уже даже от призовой тройки отставал на 20 секунд.
Но это еще не было крахом надежд на подиум, потому что Юлия Журавок, снова безупречно отработала третий этап, вернула команду в топ-3. Далее Прима выступил с перепадами, однако в конце сумел собраться, избежать штрафного круга и на последнем километре обойти канадца Карсена Кэмпбелла в соперничестве за медаль - третье место.
Добавим, что золотыми призерами стали россияне, а "серебряными" стали французы.
Как сообщал УНН, Владимир Семаков боролся за "бронзу" в индивидуальной гонке в Обертиллахе.