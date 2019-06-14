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Україна замовила послуги зі створення і поширення реклами на африканському телебаченні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Державне підприємство “Центр захисту інформаційного простору України” замовило послуги із створення та поширення реклами у провідних засобах масової інформації Африки. Відповідна інформація міститься на сайті Рrozorro, передає УНН.

Україна замовила послуги зі створення і поширення реклами на африканському телебаченні

За інформацію на сторінці тендеру, послуги із створення та поширення інформаційних продуктів (розміщення та демонстрування інформації) у провідних засобах масової інформації Африки (на телебаченні) був оголошений ще 25 жовтня минулого року.

Переможцем стало ТОВ Євромедіа Компані, яке запропонувала ціну в 1,7 млн грн. Термін виконання робіт сплив ще 31 грудня 2018 року.

Нагадаємо, станом на березень поточного року в системі публічних закупівель Prozorro було зафіксовано понад 3 мільйони тендерів, а сума зекономлених коштів сягнула позначки в 76 мільярдів гривень.

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