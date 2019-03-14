Понад 3 мільйони тендерів зафіксовано у Prozorro
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В системі публічних закупівель Prozorro зафіксовано понад 3 мільйони тендерів, а сума зекономлених коштів сягнула позначки в 76 мільярдів гривень. Про це повідомив перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов, передає УНН.
На сьогодні в системі публічних закупівель Prozorro зафіксовано понад 3 мільйони тендерів. За весь час існування системи сума зекономлених коштів сягнула позначки в 76 мільярдів гривень.
“Як відомо після відміни паперової системи тендерів участь у державних закупівлях стала доволі прибутковою справою. І це вже встигли оцінити представники не тільки великих підприємств, а й малого та середнього бізнесу. З кожним днем все більше підприємців, які раніше не сприймали Prozorro як інструмент для розширення ринків збуту, цікавляться новою системою. І це є безумовно добрим знаком. Ми пишаємося тим, що приймаємо участь у розбудові економіки країни на європейському шляху її розвитку”, — зазначив заступник директора електронного майданчика tender.uub.com.ua Рибальченко Ігор.
Нагадаємо, оголошені через електронну систему публічних закупівель ProZorro, яка стала обов’язковою для застосування з серпня 2016 року, сягнули 2,16 трлн гривень.