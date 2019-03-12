ProZorro нараховує закупівель на 2,16 трлн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Оголошені через електронну систему публічних закупівель ProZorro, яка стала обов'язковою для застосування з серпня 2016 року, сягнули 2,16 трлн гривень. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає УНН з посиланням на прес-службу МЕРТ.
"Сьогодні ProZorro - це унікальна не лише для України, але й для світу, система, де 2,26 млн всіх закупівель можна моніторити в режимі онлайн... Кожного дня ця кількість збільшується в середньому на 4-5 тис. процедур. Загальний бюджет закупівель, оголошених в системі за весь час її існування, вже складає 2,16 трлн гривень”, - вказав Нефьодов.
З квітня 2016 року всі свої надпорогові тендери (від 200 тис. для товарів і послуг і від 1,5 млн грн – для робіт) на ProZorro перевели центральні органи влади, великі державні підприємства і природні монополісти. З серпня 2016 року ProZorro стала обов'язковою до використання по всій Україні. Тобто, використовувати ProZorro зобов’язали також місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, які використовують кошти платників податків.
Торік у ProZorro запрацювала система пошуку підозрілих тендерів.