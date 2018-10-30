У ProZorro запрацювала система пошуку підозрілих тендерів

"Сьогодні ми оголошуємо про офіційний запуск ризик-менеджементу у системі публічних закупівель", - заявив Нефьодов.

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Заступник міністра додав, що система моніторить усі закупівлі та у разі виявлення підозрілих тендерів автоматично надсилає їх на перевірку державним аудиторам. За словами Нефьодова, система реагує на 35 ризик-індикаторів.

Як повідомляв УНН, у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України за результатами відповідної перевірки раніше заявляли, що стан захисту інформації в ITC ДП "Прозорро" та ITC "ProZorro" не відповідає вимогам нормативно-правових актів.



Нагадаємо, у ДП "Прозорро" проблеми із системою ProZorro пообіцяли вирішити до кінця року.

Додамо, за даними з сайту ProZorro, на початку 2015 року тодішній міністр економіки Айварас Абромавічус призначив своїм заступником, відповідальним за сферу закупівель, інвестиційного банкіра Максима Нефьодова. Його називають одним із ініціаторів створення, куратором ProZorro.

З квітня 2016 року всі свої надпорогові тендери (від 200 тис. для товарів і послуг і від 1,5 млн грн – для робіт) на ProZorro перевели центральні органи влади, великі державні підприємства і природні монополісти. З серпня 2016 року ProZorro стала обов'язковою до використання по всій Україні. Тобто, використовувати ProZorro зобов’язали також місцеві органи влади, комунальні підприємства та інші організації, які використовують кошти платників податків.

Як повідомляв УНН, Рахункова палата влітку оприлюднила результати аудиту публічних закупівель за 2017 рік. Уважно вивчивши документ та висновки аудиторів Рахункової палати, можна констатувати, що система ProZorro функціонує з порушенням національного законодавства. Фактично, створено нову сучасну схему заробляння немалих коштів для закритого кола осіб. ProZorro не є такою вигідною для бюджету, як це планувалось при її впровадженні. При цьому корупційні схеми у сфері публічних закупівель нікуди не поділися, просто вони стали більш вишуканими та технологічними.