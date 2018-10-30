В ProZorro заработала система поиска подозрительных тендеров

"Сегодня мы объявляем об официальном запуске риск-менеджмента в системе публичных закупок", - заявил Нефедов.

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Заместитель министра добавил, что система мониторит все закупки и в случае обнаружения подозрительных тендеров автоматически отправляет их на проверку государственным аудиторам. По словам Нефедова, система реагирует на 35 риск-индикаторов.

Как сообщал УНН, в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины по результатам соответствующей проверки ранее заявляли, что состояние защиты информации в ИTC ГП "Прозорро" и ИTC "ProZorro" не соответствует требованиям нормативно-правовых актов.



Напомним, в ГП "Прозорро" проблемы с системой ProZorro пообещали решить до конца года.

Добавим, по данным с сайта ProZorro, в начале 2015 года тогдашний министр экономики Айварас Абромавичус назначил своим заместителем, ответственным за сферу закупок, инвестиционного банкира Максима Нефедова. Его называют одним из инициаторов создания, куратором ProZorro.

С апреля 2016 года все свои надпороговые тендеры (от 200 тыс. для товаров и услуг и от 1,5 млн грн - для работ) на ProZorro перевели центральные органы власти, крупные государственные предприятия и естественные монополисты. С августа 2016 года ProZorro стала обязательной к использованию по всей Украине. То есть, использовать ProZorro обязали также местные органы власти, коммунальные предприятия и другие организации, использующие средства налогоплательщиков.

Как сообщал УНН, Счетная палата летом обнародовала результаты аудита публичных закупок за 2017 год. Внимательно изучив документ и выводы аудиторов Счетной палаты, можно констатировать, что система ProZorro функционирует с нарушением национального законодательства. Фактически, создана новая современная схема зарабатывания немалых средств для закрытого круга лиц. ProZorro не является выгодной для бюджета, как это планировалось при ее внедрении. При этом коррупционные схемы в сфере публичных закупок никуда не делись, просто они стали более изысканными и технологичными.