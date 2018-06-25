Права оренди на землі продаватимуть на ProZorro.Продажі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Електронні земельні аукціони будуть проходити з використанням платформи ProZorro.Продажі, передає УНН з посиланням на Мінекономрозвитку.
“Електронні земельні торги відбуватимуться, зокрема, на платформі ProZorro.Продажі”, — йдеться у повідомленні.
Передбачається, що Держгеокадастр, як організатор торгів, зможе використовувати зовнішні електронні майданчики для реалізації прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності.
Наразі триває налаштування торгових процедур відповідно до вимог Земельного кодексу, який регулює порядок проведення земельних торгів.
“Запуск відкритої оренди землі на майданчику ProZorro.Продажі — це найбільш безпечний і послідовний спосіб розвитку ринку землі в цілому. Це повністю змінює правила гри на ринку і забезпечує ефективний інструмент розвитку місцевих громад”, — зазначив перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов.
У МЕРТ додали, що у 2017 році на земельних торгах було реалізовано 1837 прав оренди на земельні ділянки загальною площею 42,5 тис. гектарів. У результаті місцеві бюджети отримали 118,7 млн гривень. Середня орендна ставка, що формується на торгах, за останні 5 років збільшилася на понад 10 п.п. та за підсумками 2017 року склала 14,73%. За перші 6 місяців 2018 року цей показник уже підвищено до 18,75%.
Нагадаємо, через неефективне управління земельними ресурсами Україна втрачає 60 млн доларів на рік.