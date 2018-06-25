Права аренды на земли начнут продавать на ProZorro.Продажи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Электронные земельные аукционы будут проходить с использованием платформы ProZorro.Продажи, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.
"Электронные земельные торги будут проходить, в частности, на платформе ProZorro.Продажи", - говорится в сообщении.
Предполагается, что Госгеокадастр, как организатор торгов, сможет использовать внешние электронные площадки для реализации прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.
Сейчас идет настройка торговых процедур в соответствии с требованиями Земельного кодекса, который регулирует порядок проведения земельных торгов.
"Запуск открытой аренды земли на площадке ProZorro.Продажи - это наиболее безопасный и последовательный способ развития рынка земли в целом. Это полностью меняет правила игры на рынке и обеспечивает эффективный инструмент развития местных общин", - отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.
В МЭРТ добавили, что в 2017 году на земельных торгах было реализовано 1837 прав аренды на земельные участки общей площадью 42,5 тыс. гектаров. В результате местные бюджеты получили 118,7 млн гривен. Средняя арендная ставка, формирующаяся на торгах, за последние 5 лет увеличилась более чем на 10 п.п. и по итогам 2017 составила 14,73%. За первые 6 месяцев 2018 года этот показатель уже повышен до 18,75%.
Напомним, из-за неэффективного управления земельными ресурсами Украина теряет 60 млн долларов в год.