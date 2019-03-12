ProZorro насчитывает закупок на 2,16 трлн грн

"Сегодня ProZorro - это уникальная не только для Украины, но и для мира, система, где 2,26 млн всех закупок можно мониторить в режиме онлайн... Каждый день это количество увеличивается в среднем на 4-5 тыс. процедур. Общий бюджет закупок, объявленных в системе за все время ее существования, уже составляет 2,16 трлн гривен", - отметил Нефедов.

С апреля 2016 года все свои надпороговые тендеры (от 200 тыс. для товаров и услуг и от 1,5 млн грн - для работ) на ProZorro перевели центральные органы власти, крупные государственные предприятия и естественные монополисты. С августа 2016 года ProZorro стала обязательной к использованию по всей Украине. То есть, использовать ProZorro обязали также местные органы власти, коммунальные предприятия и другие организации, использующие средства налогоплательщиков.

В прошлом году в ProZorro заработала система поиска подозрительных тендеров.