Более 3 миллионов тендеров зафиксировано в Prozorro

На сегодня в системе публичных закупок Prozorro зафиксировано более 3 миллионов тендеров. За все время существования системы сумма сэкономленных средств достигла отметки в 76 миллиардов гривен.

"Как известно после отмены бумажной системы тендеров участие в государственных закупках стала довольно прибыльным делом. И это уже успели оценить представители не только крупных предприятий, но и малого и среднего бизнеса. С каждым днем все больше предпринимателей, которые ранее не принимали Prozorro как инструмент для расширения рынков сбыта, интересуются новой системой. И это безусловно хороший знак. Мы гордимся тем, что принимаем участие в развитии экономики страны на европейском пути ее развития", - отметил заместитель директора электронной площадки tender.uub.com.ua Рыбальченко Игорь.

Напомним, объявлены через электронную систему публичных закупок ProZorro, которая стала обязательной для применения с августа 2016 года, достигли 2,16 трлн гривен.



