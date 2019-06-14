Украина заказала услуги по созданию и распространению рекламы на африканском телевидении

По информации на странице тендера, услуги по созданию и распространению информационных продуктов (размещение и демонстрации информации) в ведущих средствах массовой информации Африки (на телевидении) был объявлен еще 25 октября прошлого года.

Победителем стало ООО Евромедиа Компани, которое предложила цену в 1,7 млн грн. Срок выполнения работ истек еще 31 декабря 2018 года.

Напомним, по состоянию на март текущего года в системе публичных закупок Prozorro было зафиксировано более 3 миллионов тендеров, а сумма сэкономленных средств достигла отметки в 76 миллиардов гривен.