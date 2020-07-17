Україна закликала Росію визнати свою відповідальність у справі MH17

"Сьогодні, у день трагічних роковин збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 в небі над Україною, наші думки та співчуття — з родичами та близькими загиблих. Ми пам’ятаємо кожного загиблого і зробимо все можливе для встановлення справедливості у справі збиття літака МН17 та покарання винних у цьому жахливому злочині", - йдеться у заяві.



Наголошується, що Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами та іншими партнерами по Спільній слідчій групі з метою притягнення винних до відповідальності у рамках кримінального процесу та вітає початок судового процесу цього року.



"Ми також вживаємо заходів в рамках процесу у Міжнародному Суді ООН для притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17", - зазначається у заяві.



Важливим кроком у цьому зв’язку, як вказано, є також звернення Нідерландів до Європейського суду з прав людини з позовом проти РФ з метою притягнення цієї держави до відповідальності з огляду на її роль у збитті МH17.



"Закликаємо Російську Федерацію визнати свою відповідальність, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема Резолюцію РБ ООН 2166, та співпрацювати зі слідством", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, шість років тому - 17 липня 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.



У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.



У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.



Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.