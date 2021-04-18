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Україна за рік збільшила імпорт бананів на понад 15%

Україна за рік збільшила імпорт бананів на понад 15%

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Україна за перший квартал цього року імпортувала бананів (без плантайнів) на 59,51 млн дол., що на 15,56% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держмитслужби.

Деталі

Торік у січні-березні Україна завезла бананів на 51,49 млн дол., тож за рік обсяги імпорту збільшилися на 8,01 млн дол., або 15,56%.

Більшість бананів цього року завезено в Україну у березні - на 24 млн дол.

Найбільше бананів цього року Україна імпортувала з Еквадору - на 38 млн дол, з Коста-Рики - на 11,9 млн дол., з Колумбії - на 6,1 млн дол.

У порівнянні з торішніми лідери не змінилися - у трійці імпортерів Еквадор, Коста-Рика та Колумбія. При чому найсуттєвіший приріст імпорту - за Еквадором - на трохи менше, ніж 10 млн дол.

Доповнення

У січні-березні цього року в Україну імпортували товарів на 15,08 млрд дол. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року імпорт виріс на 1,64 млрд дол. або на 12,23%. 

Товарообіг України у першому кварталі 2021 року сягнув 28,83 млрд доларів, що на 12,13% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Дефіцит торгівлі товарами у січні-березні цього року становив 1,33 млрд доларів, що більше на 14,34% проти першого кварталу 2020 року.

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