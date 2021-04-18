Украина за год увеличила импорт бананов более чем на 15%

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украина за первый квартал этого года импортировала бананов (без плантанов) на 59,51 млн долл., что на 15,56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Гостаможслужбы.