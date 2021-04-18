Украина за год увеличила импорт бананов более чем на 15%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Украина за первый квартал этого года импортировала бананов (без плантанов) на 59,51 млн долл., что на 15,56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
Детали
В прошлом году в январе-марте Украина завезла бананов на 51,49 млн долл., таким образом за год объемы импорта увеличились на 8,01 млн долл., или 15,56%.
Большинство бананов в этом году завезено в Украину в марте - на 24 млн долл.
Больше всего бананов в этом году Украина импортировала из Эквадора - на 38 млн долл, из Коста-Рики - на 11,9 млн долл., из Колумбии - на 6,1 млн долл.
По сравнению с прошлогодними лидеры не изменились - в тройке импортеров Эквадор, Коста-Рика и Колумбия. Причем самый существенный прирост импорта - за Эквадором - на чуть меньше, чем 10 млн долл.
Дополнение
В январе-марте этого года в Украине импортировали товаров на 15,08 млрд долл. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт вырос на 1,64 млрд долл. или на 12,23%.
Товарооборот Украины в первом квартале 2021 года достиг 28,83 млрд долларов, что на 12,13% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Дефицит торговли товарами в январе-марте этого года составил 1,33 млрд долларов, что больше на 14,34% по сравнению с первым кварталом 2020 года.