Україна наростила дефіцит зовнішньої торгівлі

Деталі

За січень-березень 2021 року товарообіг України сягнув 28,83 млрд доларів, що на 12,13% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Так, у січні-березні цього року в Україну імпортували товарів на 15,08 млрд дол. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року імпорт виріс на 1,64 млрд дол. або на 12,23%. Експортували з України товарів за цей період на 13,75 млрд дол., збільшення експорту сягнуло 1,48 млрд дол. або 12,03%.

Таким чином, дефіцит торгівлі товарами у першому кварталі цього року становив 1,33 млрд доларів, що більше на 14,34% проти першого кварталу 2020 року. Додамо, за підсумками січня-лютого 2021 року дефіцит торгівлі товарами України становив 600 млн дол. Тобто, лише за березень Україна більше ніж подвоїла дефіцит зовнішньої торгівлі цього року.

Країни, з яких найбільше імпортували до України у січні-березні цього року:



Китай — 2,28 млрд дол.,



Німеччина — 1,32 млрд дол.,



Росія — 1,16 млрд дол.



Експортували з України найбільше до:



Китаю — на 1,95 млрд дол.,



Польщі — на 1,05 млрд дол.,



Туреччини — на 881,43 млн дол.



До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:



чорні метали — на 2,67 млрд дол.,



зернові — на 2,17 млрд дол.,



руди — на 1,77 млрд дол.



Найбільше імпортували до України такі товари:



палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — на 2,63 млрд дол.,



засоби наземного транспорту, їх частини та обладнання — 1,55 млрд дол.,



реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої — на 1,51 млрд дол.



Коментар торгового представника України

Заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, говорячи про підсумки зовнішньої торгівлі у першому кварталі 2021 року, вказав, що “українська економіка відновлюється”.

“Гарна новина — експорт росте. Експорт додає кожного місяця. Так маємо зростання у порівнянні березень до лютого на 15,6%, до 5,27 млрд доларів. Але також росте і імпорт. Не лише через зростання вартості палива. Більше імпорту споживчих промислових. І головне — це більше автомобілів. Це означає, що споживачі готові витрачати. Це означає більше зібраних податків. Але це також і мінус у нашому торговому балансі, динаміка якого поки випереджає минулий рік. І більше викидів у наших містах”, — відзначив торгпред.

Також він зауважив, що “географічно нарешті маємо зростання експорту до ЄС: +17,9 за перший квартал цього року у порівнянні з першим кварталом минулого року”. “Експорт до Китаю і далі росте шаленими темпами: Q1 21 до Q1 20 +55,3%. І з Китаєм, і з ЄС скорочуємо негативне сальдо”, — додав Качка.

Він повідомив і про те, що Україна має зростання товарообігу з Польщею на 16%, “при цьому маємо повний паритет по імпорту і експорту”. З Туреччиною, з його слів, маємо також плюс у 260 мільйонів у першому кварталі.

“Головна рушійна сила експорту — це руда і чорні метали, на які ростуть і ціни, і попит. І ця тенденція збережеться. Що має великий довгостроковий вплив і на нашу кліматичну політику. Але наша торгівля живе не лише commodities. У першому кварталі ми експортували меблів на 50% більше, ніж у першому кварталі минулого року. На суму 247,4 млн доларів. При цьому баланс торгівлі цими товарами позитивний — позитивне сальдо становить 132,7 млн доларів”, — додав торгпред.

Доповнення

Україна за 2020 рік на тлі пандемії втратила понад 6% зовнішньої торгівлі. Так, за 2020 рік товарообіг України сягнув 103,55 млрд доларів. Дефіцит торгівлі товарами за цей період становив 4,9 млрд доларів, скоротившись більш ніж удвічі у порівнянні з січнем-груднем 2019 року.

Водночас, заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, коментуючи такі цифри, зазначав стосовно експорту — “у кризовий рік такий показник є зовсім непоганим”.