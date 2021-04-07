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Украина нарастила дефицит внешней торговли

Украина нарастила дефицит внешней торговли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В марте 2021 года товарооборот Украины достиг 11,26 млрд долл., что на 26,7% больше, чем за март 2020 года. Дефицит торговли товарами в марте этого года составил 720 млн долл., что на 22% больше показателя в 590 млн долл. за этот же месяц прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

Детали

За январь-март 2021 года товарооборот Украины достиг 28,83 млрд долларов, что на 12,13% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Так, в январе-марте этого года в Украину импортировали товаров на 15,08 млрд долл. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го импорт вырос на 1,64 млрд долл. или на 12,23%. Экспортировали из Украины товаров за этот период на 13,75 млрд долл., увеличение экспорта составило 1,48 млрд долл. или 12,03%.

Таким образом, дефицит торговли товарами в первом квартале этого года составил 1,33 млрд долларов, что больше на 14,34% против первого квартала 2020 года. Добавим, по итогам января-февраля 2021 года дефицит торговли товарами Украины составил 600 млн долл. То есть, только за март Украина более чем удвоила дефицит внешней торговли в этом году.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину в январе-марте этого года:

  • Китай — 2,28 млрд долл.,
  • Германия — 1,32 млрд долл.,
  • Россия — 1,16 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Китай — на 1,95 млрд долл.,
  • Польшу — на 1,05 млрд долл.,
  • Турцию — на 881,43 млн долл.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • черные металлы — на 2,67 млрд долл.,
  • зерновые — на 2,17 млрд долл.,
  • руды — на 1,77 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину следующие товары:

  • топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — на 2,63 млрд долл.,
  • средства наземного транспорта, их части и оборудование — 1,55 млрд долл.,
  • реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства — на 1,51 млрд долл.

Комментарий торгового представителя Украины

Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, говоря об итогах внешней торговли в первом квартале 2021 года, указал, что “украинская экономика восстанавливается”.

“Хорошая новость — экспорт растет. Экспорт добавляет каждый месяц. Так, имеем рост по сравнению март к февралю на 15,6%, до 5,27 млрд долларов. Но также растет и импорт. Не только из-за роста стоимости топлива. Больше импорта потребительских промышленных. И главное — это больше автомобилей. Это означает, что потребители готовы тратить. Это означает больше собранных налогов. Но это также и минус в нашем торговом балансе, динамика которого пока опережает прошлый год. И больше выбросов в наших городах”, — отметил торгпред.

Также он отметил, что “географически наконец имеем рост экспорта в ЕС: +17,9 за первый квартал этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года”. “Экспорт в Китай и дальше растет бешеными темпами: Q1 21 до Q1 20 +55,3%. И с Китаем, и с ЕС сокращаем отрицательное сальдо”, — добавил Качка.

Он сообщил и о том, что Украина имеет рост товарооборота с Польшей на 16%, “при этом имеем полный паритет по импорту и экспорту”. С Турцией, по его словам, есть также плюс в 260 млн в первом квартале.

“Главная движущая сила экспорта — это руда и черные металлы, на которые растут и цены, и спрос. И эта тенденция сохранится. Что имеет большое долгосрочное влияние и на нашу климатическую политику. Но наша торговля живет не только commodities. В первом квартале мы экспортировали мебели на 50% больше, чем в первом квартале прошлого года. на сумму 247,4 млн долларов. При этом баланс торговли этими товарами положительный — положительное сальдо составляет 132,7 млн долларов”, — добавил торгпред.

Дополнение

Украина в 2020 году на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли. Так, в 2020 году товарооборот Украины достиг 103,55 млрд долларов. Дефицит торговли товарами за этот период составил 4,9 млрд долларов, сократившись более чем вдвое по сравнению с январем-декабрем 2019 года.

В то же время, заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка, комментируя такие цифры, отмечал относительно экспорта — “в кризисный год такой показатель является очень хорошим”.

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