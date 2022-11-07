Україна вперше очолила Комісію зі збереження морських живих ресурсів Антарктики: чому це важливо

Цитата

"Чому це важливо для України? Насамперед це можливість відстоювати свої наукові та рибогосподарські інтереси в Антарктиці. Зокрема, створення морських охоронюваних районів (МОР): в районі Антарктичного півострова (саме тут розташована наша станція "Академік Вернадський", це була ініціатива України, схвалена Комісією 2019 року); у районі Моря Ведделла; у Східній Антарктиці", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що Україна очолить ККАМЛР вперше з часу набуття членства в організації у 1994 році. Новим головою Комісії став Віталій Цимбалюк – український дипломат, колишній Посол України в Республіці Чилі.

Створення ТОР сприятиме виконанню глобального зобов’язання перетворити 30% земної суші та океанів в охоронювані території до 2030 року, а також дозволить значно захистити морських мешканців Південного океану, зазначили у МОН. Втім, жодна із пропозицій щодо створення згаданих зон не була підтримана Комісією внаслідок заперечень з боку росії та Китаю, тож робота над цим триває.

Крім цього, для екологічних, океанологічних та біологічних досліджень у морських водах Антарктики планують залучити українське науково-дослідне судно "Ноосфера". Також Україна продовжує представляти у Південному океані рибальський флот на двох видах промислу – іклачів та антарктичного крилю.

"У довоєнні часи вилов в Антарктиці українськими рибалками перевищував весь вилов риби в Чорному і Азовському морях, а також річках України. В умовах війни з росією промисел в Антарктиці є для нас єдиною можливістю забезпечити українців власною продукцією", - повідомили у МОН.

Нагадаємо

Біля української антарктичної станції “Академік Вернадський” зафіксували новий сніговий рекорд. Висота снігу сягнула майже 3,5 м.