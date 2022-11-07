Украина впервые возглавила Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики: почему это важно
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина впервые возглавила Комиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР), которая занимается вопросами защиты и контроля вылова морских живых ресурсов в регионе. Председательство Украины продлится 2 года, то есть до осени 2024 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Министерства образования и науки Украины.
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"Почему это важно для Украины? Прежде всего, это возможность отстаивать свои научные и рыбохозяйственные интересы в Антарктике. В частности, создание морских охраняемых районов (МОР): в районе Антарктического полуострова (именно здесь расположена наша станция "Академик Вернадский", это была инициатива Украины, одобренная Комиссией 2019 года); в районе Моря Ведделла; в Восточной Антарктике", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что Украина возглавит ККАМЛР впервые с момента вступления в организацию в 1994 году. Новым главой Комиссии стал Виталий Цымбалюк – украинский дипломат, бывший Посол Украины в Республике Чили.
Создание ТОР будет способствовать выполнению глобального обязательства превратить 30% земной суши и океанов в охраняемые территории к 2030 году, а также позволит значительно защитить морских жителей Южного океана, отметили в МОН. Впрочем, ни одно из предложений по созданию упомянутых зон не было поддержано Комиссией в результате возражений со стороны россии и Китая, поэтому работа над этим продолжается.
Кроме того, для экологических, океанологических и биологических исследований в морских водах Антарктики планируют привлечь украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера". Также Украина продолжает представлять в Южном океане рыболовный флот на двух видах промысла – клыков и антарктического криля.
"В довоенные времена отлов в Антарктике украинскими рыболовами превышал весь отлов рыбы в Черном и Азовском морях, а также реках Украины. В условиях войны с россией промысел в Антарктике является для нас единственной возможностью обеспечить украинцев собственной продукцией", - сообщили в МОН.
Напомним
Возле украинской антарктической станции “Академик Вернадский” зафиксировали новый снежный рекорд. Высота снега достигла почти 3,5 м.