Новий рекорд: біля станції українських полярників насипало майже 3,5 метри снігу

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«Біля української станції "Академік Вернадський" новий сніговий рекорд. Рівень снігу вже сягнув позначки 345 см, що майже на пів метра більше, ніж торішній максимум. І це при тому, що зафіксовані в грудні 2021-го 3 метри теж були рекордними: вони перевищили показник 2,65 м 2016 року», - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що зазвичай же максимальна річна висота снігового покриву біля станції була не більш як 2 метри.

«Тепер же насипало майже 3,5 м, водночас деякі замети біля "Вернадського" сягають 6 метрів, а на нашому острові є й до 10», - зазначається в повідомленні.

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Вчені прогнозують, що рівень снігу ще зростатиме, адже нинішня зима в нашому районі стала аномально теплою: середня температура була лише трохи нижчою -2°С.

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"Внаслідок теплої зими в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Це є однією з причин, чому на нашому острові спостерігається снігонакопиченя. По суті, так утворюється і зростає льодовиковий щит", – пояснила дослідниця.

Тож яким буде остаточний сніговий рекорд цього року, дізнаються наприкінці грудня.