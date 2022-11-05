Новый рекорд: у станции украинских полярников насыпало почти 3,5 метра снега
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Возле украинской антарктической станции “Академик Вернадский” зафиксировали новый снежный рекорд. Высота снега достигла почти 3,5 м. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр, передает УНН.
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"У украинской станции "Академик Вернадский" новый снежный рекорд. Уровень снега уже достиг отметки 345 см, что почти на полметра больше, чем прошлогодний максимум. И это при том, что зафиксированные в декабре 2021-го 3 метра тоже были рекордными: они превысили показатель 2,65 м 2016 года", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что обычно максимальная годовая высота снежного покрова возле станции была не более 2 метров.
«Теперь же насыпало почти 3,5 м, в то же время некоторые сугробы возле "Вернадского" достигают 6 метров, а на нашем острове есть и до 10», - отмечается в сообщении.
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Ученые прогнозируют, что уровень снега еще будет расти, ведь нынешняя зима в нашем районе стала аномально теплой: средняя температура была лишь чуть ниже -2°С.
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"В результате теплой зимы в атмосфере удерживается больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. Это является одной из причин, почему на нашем острове наблюдается снегонакопление. По сути, так образуется и растет ледниковый щит", – объяснила исследовательница.
Каким будет окончательный снежный рекорд в этом году, узнают в конце декабря.