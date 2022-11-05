Новый рекорд: у станции украинских полярников насыпало почти 3,5 метра снега

Цитата

"У украинской станции "Академик Вернадский" новый снежный рекорд. Уровень снега уже достиг отметки 345 см, что почти на полметра больше, чем прошлогодний максимум. И это при том, что зафиксированные в декабре 2021-го 3 метра тоже были рекордными: они превысили показатель 2,65 м 2016 года", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что обычно максимальная годовая высота снежного покрова возле станции была не более 2 метров.

«Теперь же насыпало почти 3,5 м, в то же время некоторые сугробы возле "Вернадского" достигают 6 метров, а на нашем острове есть и до 10», - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полярники зафиксировали самую теплую за все время наблюдений зиму на станции "Академик Вернадский"

Ученые прогнозируют, что уровень снега еще будет расти, ведь нынешняя зима в нашем районе стала аномально теплой: средняя температура была лишь чуть ниже -2°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У станции "Академик Вернадский" родились детеныши тюленей

"В результате теплой зимы в атмосфере удерживается больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. Это является одной из причин, почему на нашем острове наблюдается снегонакопление. По сути, так образуется и растет ледниковый щит", – объяснила исследовательница.

Каким будет окончательный снежный рекорд в этом году, узнают в конце декабря.