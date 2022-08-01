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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Україна вітає рішення Косово відкласти заміну документів - МЗС

Україна вітає рішення Косово відкласти заміну документів - МЗС

Київ • УНН

 • 126659 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Україна вітає досягнення компромісного рішення Пріштіни про відтермінування початку процедур перереєстрації сербських автомобільних номерних знаків та персональних документів. Про це йдеться у заяві МЗС України, передає УНН.

Цитата

"Закликаємо сторони до конструктивного діалогу заради гарантування безпеки усіх громадян, збереження миру та забезпечення стабільного розвитку Західних Балкан. Важливо не дати російській федерації простір для втілення її політики ескалації в регіоні. Нагадуємо, що для допомоги українцям відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії: +381631113185", - йдеться в повідомленні МЗС.

Доповнення 

31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася. ЗМІ повідомляли, про звуки пострілів у місті Нові-Пазар, на півдні Сербії, неподалік кордону з Косово.

Міжнародні сили безпеки в Косово (KFOR) повідомили, що готові втрутитися в ситуацію, якщо стабільність в Косово опиниться під загрозою.

Раніше

Глава МЗС Сербії Нікола Селакович заявив, що албанська влада Косова вирішила влаштувати сербам "пекло" скасувавши визнання сербських документів та автомобільних номерів при в'їзді на територію Косова.

Як повідомлялось, з 1 серпня громадяни Сербії, які в'їжджатимуть на територію Косова, отримуватимуть тимчасовий документ про перетин кордону, а сербські документи вважатимуться недійсними.

Нагадаємо

Уряд Косово прийняв рішення відкласти процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЄС привітали рішення Косово відкласти заміну документів до 1 вересня

Українські Національні Новини

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