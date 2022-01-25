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Шахед-136

Україна виступить на Євробаченні-2022 у першому півфіналі

Україна виступить на Євробаченні-2022 у першому півфіналі

Київ • УНН

 • 27450 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Представник України на Пісенному конкурсі Євробачення-2022 виступить у першій частині першого півфіналу, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

Жеребкування півфіналів відбулося у Палаццо Мадама (м. Турин) разом із церемонією переходу відзнаки від попереднього міста-господаря Роттердама до господаря цьогорічного — Турина.

У першому півфіналі, 10 травня, виступлять такі країни:

Перша частина

Албанія
Болгарія
Латвія
Литва
Молдова
Нідерланди
Словенія
Україна
Швейцарія

Друга частина

Австрія
Вірменія
Греція
Данія
Ісландія
Норвегія
Португалія
Росія
Хорватія

У другому півфіналі, 12 травня, виступлять такі країни:

Перше частина

Австралія
Азербайджан
Кіпр
Фінляндія
Грузія
Ізраїль
Мальта
Сан-Марино
Сербія

Друга частина

Бельгія
Естонія
Ірландія
Північна Македонія
Польща
Румунія
Чехія
Чорногорія
Швеція

Додамо

Українці зможуть голосувати у першому півфіналі за всіх учасників, крім представника своєї країни.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00.

Нагадаємо, великий фінал Євробачення-2022 відбудеться в арені Pala Olimpico (м. Турин) 14 травня. У конкурсі візьме участь 41 країна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: LAUD, WELLBOY та Alina Pash: оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022

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