Україна виступить на Євробаченні-2022 у першому півфіналі

Деталі

Жеребкування півфіналів відбулося у Палаццо Мадама (м. Турин) разом із церемонією переходу відзнаки від попереднього міста-господаря Роттердама до господаря цьогорічного — Турина.

У першому півфіналі, 10 травня, виступлять такі країни:

Перша частина

Албанія

Болгарія

Латвія

Литва

Молдова

Нідерланди

Словенія

Україна

Швейцарія

Друга частина

Австрія

Вірменія

Греція

Данія

Ісландія

Норвегія

Португалія

Росія

Хорватія

У другому півфіналі, 12 травня, виступлять такі країни:

Перше частина

Австралія

Азербайджан

Кіпр

Фінляндія

Грузія

Ізраїль

Мальта

Сан-Марино

Сербія

Друга частина

Бельгія

Естонія

Ірландія

Північна Македонія

Польща

Румунія

Чехія

Чорногорія

Швеція

Додамо

Українці зможуть голосувати у першому півфіналі за всіх учасників, крім представника своєї країни.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00.

Нагадаємо, великий фінал Євробачення-2022 відбудеться в арені Pala Olimpico (м. Турин) 14 травня. У конкурсі візьме участь 41 країна.

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