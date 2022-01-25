Україна виступить на Євробаченні-2022 у першому півфіналі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Представник України на Пісенному конкурсі Євробачення-2022 виступить у першій частині першого півфіналу, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
Жеребкування півфіналів відбулося у Палаццо Мадама (м. Турин) разом із церемонією переходу відзнаки від попереднього міста-господаря Роттердама до господаря цьогорічного — Турина.
У першому півфіналі, 10 травня, виступлять такі країни:
Перша частина
Албанія
Болгарія
Латвія
Литва
Молдова
Нідерланди
Словенія
Україна
Швейцарія
Друга частина
Австрія
Вірменія
Греція
Данія
Ісландія
Норвегія
Португалія
Росія
Хорватія
У другому півфіналі, 12 травня, виступлять такі країни:
Перше частина
Австралія
Азербайджан
Кіпр
Фінляндія
Грузія
Ізраїль
Мальта
Сан-Марино
Сербія
Друга частина
Бельгія
Естонія
Ірландія
Північна Македонія
Польща
Румунія
Чехія
Чорногорія
Швеція
Додамо
Українці зможуть голосувати у першому півфіналі за всіх учасників, крім представника своєї країни.
Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00.
Нагадаємо, великий фінал Євробачення-2022 відбудеться в арені Pala Olimpico (м. Турин) 14 травня. У конкурсі візьме участь 41 країна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: LAUD, WELLBOY та Alina Pash: оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022