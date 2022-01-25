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15 марта, 19:03 • 107660 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145882 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125136 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118539 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105712 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101890 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94754 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украина выступит на Евровидении-2022 в первом полуфинале

Украина выступит на Евровидении-2022 в первом полуфинале

Киев • УНН

 • 27449 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Представитель Украины на Песенном конкурсе Евровидение-2022 выступит в первой части первого полуфинала, передает УНН со ссылкой на Суспильне.

Детали

Жеребьевка полуфиналов состоялась в Палаццо Мадама (г. Турин) вместе с церемонией перехода знака отличия от предыдущего города-хозяина Роттердама к хозяину нынешнего — Турина.

В первом полуфинале, 10 мая, выступят такие страны:

Первая часть

Албания
Болгария
Латвия
Литва
Молдова
Нидерланды
Словения
Украина
Швейцария

Вторая часть

Австрия
Армения
Греция
Дания
Исландия
Норвегия
Португалия
Россия
Хорватия

Во втором полуфинале, 12 мая , выступят такие страны:

Первая часть

Австралия
Азербайджан
Кипр
Финляндия
Грузия
Израиль
Мальта
Сан-Марино
Сербия

Вторая часть

Бельгия
Эстония
Ирландия
Северная Македония
Польша
Румыния
Чехия
Черногория
Швеция

Добавим

Украинцы смогут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме представителя своей страны.

Финал Национального отбора на Евровидение-2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00.

Напомним, большой финал Евровидения-2022 состоится в арене Pala Olimpico (г. Турин) 14 мая. В конкурсе примет участие 41 страна.

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