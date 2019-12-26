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Україна видала Іспанії "злодія в законі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Україна 24 грудня передала представникам правоохоронних органів Іспанії особу, якій інкриміновано відмивання понад 10 мільйонів євро та вчинення інших тяжких злочинів, передає УНН із посиланням на повідомлення ГПУ.

Як повідомили у прес-службі, завдяки завершенню екстрадиційної процедури представникам правоохоронних органів Іспанії 24 грудня передано особу, якій інкриміновано відмивання понад 10 мільйонів євро та вчинення інших тяжких злочинів.

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“Важливо, що видана особа розшукувалася іспанськими партнерами з 2010 року та за їхніми даними мала статус “злодія в законі”, — йдеться у повідомленні.

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