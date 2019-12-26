Україна видала Іспанії "злодія в законі"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Україна 24 грудня передала представникам правоохоронних органів Іспанії особу, якій інкриміновано відмивання понад 10 мільйонів євро та вчинення інших тяжких злочинів, передає УНН із посиланням на повідомлення ГПУ.
Як повідомили у прес-службі, завдяки завершенню екстрадиційної процедури представникам правоохоронних органів Іспанії 24 грудня передано особу, якій інкриміновано відмивання понад 10 мільйонів євро та вчинення інших тяжких злочинів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Онищенко чекає на рішення про екстрадицію у німецькій в’язниці
“Важливо, що видана особа розшукувалася іспанськими партнерами з 2010 року та за їхніми даними мала статус “злодія в законі”, — йдеться у повідомленні.