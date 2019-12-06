Онищенко чекає на рішення про екстрадицію у німецькій в'язниці

“На підставі запиту України про екстрадицію щодо 50-річного українця Вищим земельним судом Ольденбурга був виданий ордер на екстрадиційний арешт”, — зазначили у відповідь на запит DW у прокуратурі, не уточнюючи прізвища заарештованого.

Джерела DW в українських правоохоронних органах підтверджують, що йдеться саме про Олександра Онищенка. У Києві екс-депутата підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ “Укргазвидобування”.

Раніше в коменатарі УНН підтвердили, що наразі вирішується питання про екстрадицію з Німеччини колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Видання зазначає, що на даний момент у генеральній прокуратурі Ольденбурга чекають на правову позицію адвокатів Олександра Онищенка, після чого суд вирішуватиме, чи видавати затриманого правоохоронним органам України. Тривалість юридичних процедур щодо екстрадиції у прокуратурі прогнозувати не беруться. Водночас про вихід Онищенка з в’язниці під заставу поки не йдеться, повідомили у прокуратурі.

Після того як Олександр Онищенко на початку листопада програв в Іспанії суди щодо надання притулку, керівник НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю українським ЗМІ припускав втечу екс-депутата до Німеччини. У містечку Герцлаке у землі Нижня Саксонія, в якій і було затримано підозрюваного, у Онищенка є маєток з кінними стайнями. Його екс-депутат купив восени 2013 року за 19 мільйонів євро і оформив на дочірню структуру кіпрської фірми, яка акумулювала кошти від газового бізнесу. Українські правоохоронці 2017 року, як випливає із судового реєстру, домагалися арешту німецького маєтку як такого, що може бути куплений для легалізації грошей незаконного походження, однак суд у цьому відмовив.

Нагадаємо, у САП офіційно підтвердили затримання Онищенка в Німеччині.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд арештував півмільйона євро коштів народного депутата VII і VIII скликань Олександра Онищенка, який є підозрюваним у так званій “газовій справі”.

Як повідомлялося, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.