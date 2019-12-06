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Онищенко ждет решения об экстрадиции в немецкой тюрьме

Онищенко ждет решения об экстрадиции в немецкой тюрьме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Бывший народный депутат Украины Александра Онищенко был задержан 28 ноября в городе Ахим вблизи северогерманского Бремена, сообщили DW в четверг, 5 декабря, в генеральной прокуратуре Ольденбурга, передает УНН. Сначала СМИ ошибочно сообщали о задержании экс-депутата в городе Аахен.

“На основании запроса Украины об экстрадиции в отношении 50-летнего украинца Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест”, — отметили в ответ на запрос DW в прокуратуре, не уточняя фамилии арестованного.

Источники DW в украинских правоохранительных органах подтверждают, что речь идет именно об Александре Онищенко. В Киеве экс-депутата подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО “Укргаздобыча”.

Ранее в коменатари УНН подтвердили, что сейчас решается вопрос об экстрадиции из Германии бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Издание отмечает, что на данный момент в генеральной прокуратуре Ольденбурга ждут правовую позицию адвокатов Александра Онищенко, после чего суд будет решать, выдавать ли задержанного правоохранительным органам Украины. Продолжительность юридических процедур экстрадиции в прокуратуре прогнозировать не берутся. В то же время речь о выходе Онищенко из тюрьмы под залог пока не идет, сообщили в прокуратуре.

После того как Александр Онищенко в начале ноября проиграл в Испании суды о предоставлении убежища, руководитель НАБУ Артем Сытник в интервью украинским СМИ предполагал побег экс-депутата в Германию. В городке Герцлаке в земле Нижняя Саксония, в которой и был задержан подозреваемый, в Онищенко есть имение с конюшнями. Его экс-депутат купил осенью 2013 года за 19 млн евро и оформил на дочернюю структуру кипрской фирмы, что аккумулировала средства от газового бизнеса. Украинские правоохранители 2017 года, как следует из судебного реестра, добивались ареста немецкого поместья как такого, что может быть куплен для легализации денег незаконного происхождения, однако суд в этом отказал.

Напомним, в САП официально подтвердили задержание Онищенко в Германии.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд арестовал полмиллиона евро средств народного депутата VII и VIII созывов Александра Онищенко, который является подозреваемым по так называемому “газовому делу”.

Как сообщалось, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО “Укргаздобыча” (100% акций принадлежат государственной НАК “Нафтогаз Украины”) нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в “газовой схеме” 29 человек. Среди них — двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные — работники ОАО “Укргаздобыча”, юрист, финансисты, руководители компаний и др.

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