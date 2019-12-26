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Украина выдала Испании "вора в законе"

Украина выдала Испании "вора в законе"

Киев • УНН

 • 10141 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Украины 24 декабря передала представителям правоохранительных органов Испании лицо, которому инкриминируется отмывание более 10 млн евро и совершение других тяжких преступлений, передает УНН со ссылкой на сообщение ГПУ.

Как сообщили в пресс-службе, благодаря завершению экстрадиционной процедуры представителям правоохранительных органов Испании 24 декабря передано лицо, которому инкриминируется отмывание более 10 млн евро и совершение других тяжких преступлений.

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"Важно, что выданное лицо разыскивалась испанскими партнерами с 2010 года и по их данным имело статус "вора в законе", - говорится в сообщении.

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