Україна в ТКГ щомісяця подає списки на обмін, у них понад 90 осіб - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українська сторона у Тристоронній контактній групі щомісяця подає списки на обмін утримуваними особами, однак Росія блокує процес, прив’язуючи його до політичних питань. Про це УНН повідомив радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович.
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“Ми спонукаємо (повернутись до питання обміну – ред.) кожні два тижні, і між засіданнями також. Росіяни прив’язують всі питання до політичних поступок, особливо гуманітарні”, - сказав Арестович.
Деталі
Зі слів співрозмовника УНН, відповідне питання повністю заблоковане російською стороною ще з вересня минулого року.
“Ми надаємо списки щомісяця. (У списках – ред.) понад 90 людей, скажімо так, на наступний обмін. Росіяни кажуть про необхідність їх процесуально очистити тощо”, - додав він.
Доповнення
Раніше у ТКГ повідомили, що Росія намагається примусити Україну до прямих перемовин з так званими “ДНР” та “ЛНР”, використовуючи для цього питання обміну утримуваними особами. Тому, серед іншого, процес обміну затягується.
Зауважимо, що за даними Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової станом на 7 квітня, у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 280 громадян України, ще 258 людей значаться зниклими безвісти.
Також ускладнилася ситуація з переведенням засуджених осіб, які до середини 2014 року відбували покарання на згаданих територіях. Наразі 450 засуджених осіб, у тому числі 70 осіб довічно позбавлених волі, не можуть бути переведеними на підконтрольну Уряду України територію.