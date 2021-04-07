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Денісова: у полоні в ОРДЛО перебувають 280 громадян України, ще 258 - зникли безвісти

Денісова: у полоні в ОРДЛО перебувають 280 громадян України, ще 258 - зникли безвісти

Київ • УНН

 • 17746 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 280 громадян України, ще 258 людей значаться зниклими безвісти. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з Комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович, передає УНН.

Цитата:

"У полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають 280 громадян України, з них: 236 цивільні особи та 40 військовослужбовців. Ще 258 людей значаться зниклими безвісти. Також ускладнилася ситуація з переведенням засуджених осіб, які до середини 2014 року відбували покарання на згаданих територіях. Наразі 450 засуджених осіб, у тому числі 70 осіб довічно позбавлених волі, не можуть бути переведеними на підконтрольну Уряду України територію", - написала Денісова у Telegram-каналі за підсумками зустрічі.

Деталі

Омбудсмен розповіла також, що РФ переслідує з політичних мотивів 133 громадян України. 114 із них перебувають в незаконному ув’язненні, з них: 15 – на території тимчасово окупованого Криму, 99 – в Російській Федерації. 78 – громадяни України кримськотатарської національності.

Також Денісова повідомила Комісару про незаконні призовні кампанії та заміну демографічного складу населення в тимчасово окупованому Криму, порушення прав власності, прав на освіту рідною мовою, на свободу віросповідання, на свободу думки тощо.

Додатково

Денісова поінформувала Комісара Ради Європи, що 11 серпня 2020 року Президентові України подано на розгляд документи щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

Разом з цим, з її слів, процес ухвалення Верховною Радою цього документу може бути "досить проблемним".

Омбудсмен також пояснила Міятович, що урядом досі не напрацьовано та не внесено законопроект щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин, про який йдеться у перехідних положеннях Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що збалансував би ситуацію стосовно мов всіх ста національностей, представники яких проживають в нашій державі.

Крім того, повідомила, що спільно з Комітетом ВР з прав людини напрацьовано нову редакцію Закону України "Про національні меншини в Україні", який має на меті комплексно врегулювати питання захисту прав національних меншин та закласти механізми їх реалізації.

Що було раніше

Наприкінці минулого року омбудсмен Верховної ради повідомила, що 300 засуджених із в'язниць в ОРДЛО можуть передати Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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