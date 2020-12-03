Денісова: 300 засуджених із в'язниць в ОРДЛО можуть передати Україні

ukru
03:38 • 56758 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 98297 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 107339 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 90429 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 108620 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 83865 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101465 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117895 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145305 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184615 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 33499 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 27030 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 15456 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 54276 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 64437 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 82590 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 318607 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 251967 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 345509 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 338775 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 73870 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112435 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112956 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109789 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123203 перегляди
Актуальне
Денісова: 300 засуджених із в'язниць в ОРДЛО можуть передати Україні

Денісова: 300 засуджених із в'язниць в ОРДЛО можуть передати Україні

Київ • УНН

 • 13162 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Представник так званої "ДНР" у робочій підгрупі з гуманітарних питань у ТКГ Дар’я Морозова та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі порушили питання щодо продовження процесу звільнення цивільних осіб та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це омбудсмен написала на свої сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні відбулася зустріч із представником так званої "ДНР" у робочій підгрупі з гуманітарних питань у ТКГ Дар’єю Морозовою… Було порушено питання щодо продовження процесу звільнення цивільних осіб та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі є технічні питання, які потребують уточнення, але в цілому сторона переговорів налаштована на організацію цього процесу", - повідомила Денісова.

За її словами, під час зустрічі у результаті перемовин, які тривали понад два роки, було отримано 28 томів кримінальної справи стосовно громадянки України, яка протягом 20 років бореться за підтвердження своєї невинуватості в апеляційних та касаційних інстанціях України.

"Ця справа вже передана представнику апеляційного суду Донецької області. Вона буде розглянута та, зокрема, будуть проведені необхідні слідчі дії, чим право на справедливий суд та ефективний юридичний захист громадянки України буде дотримано. Обговорили питання про передачу 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб. Ці люди були притягнуті до кримінальної відповідальності до початку військової агресії РФ на Сході країни та перебувають на підконтрольній уряду України території. Домовилися, що необхідні рішення будуть прийняті стороною переговорів, а справи будуть мені передані”, - додала омбудсмен.

Вона зазначила, що також позитивно розглянули питання про передачу для подальшого відбування покарання на підконтрольну уряду України територію 300 засуджених осіб, які з початку військової агресії перебували у місцях позбавлення волі.

"Однак, це можна буде реалізувати після закінчення пандемії", - сказала Денісова.

Вона додала, що сподівається, що найближчим часом усі домовленості будуть реалізовані.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи 11 листопада глава Української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

У російських ЗМІ з’явилась інформація про те, начебто Росія і ватажки "Л/ДНР" відмовилися від пропозиції України провести обмін утримуваними особами до Нового року.

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович пояснив новини про зрив обміну утримуваними тим, що Російська Федерація їх шантажує.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79