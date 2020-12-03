Денісова: 300 засуджених із в'язниць в ОРДЛО можуть передати Україні

"Сьогодні відбулася зустріч із представником так званої "ДНР" у робочій підгрупі з гуманітарних питань у ТКГ Дар’єю Морозовою… Було порушено питання щодо продовження процесу звільнення цивільних осіб та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі є технічні питання, які потребують уточнення, але в цілому сторона переговорів налаштована на організацію цього процесу", - повідомила Денісова.

За її словами, під час зустрічі у результаті перемовин, які тривали понад два роки, було отримано 28 томів кримінальної справи стосовно громадянки України, яка протягом 20 років бореться за підтвердження своєї невинуватості в апеляційних та касаційних інстанціях України.

"Ця справа вже передана представнику апеляційного суду Донецької області. Вона буде розглянута та, зокрема, будуть проведені необхідні слідчі дії, чим право на справедливий суд та ефективний юридичний захист громадянки України буде дотримано. Обговорили питання про передачу 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб. Ці люди були притягнуті до кримінальної відповідальності до початку військової агресії РФ на Сході країни та перебувають на підконтрольній уряду України території. Домовилися, що необхідні рішення будуть прийняті стороною переговорів, а справи будуть мені передані”, - додала омбудсмен.

Вона зазначила, що також позитивно розглянули питання про передачу для подальшого відбування покарання на підконтрольну уряду України територію 300 засуджених осіб, які з початку військової агресії перебували у місцях позбавлення волі.

"Однак, це можна буде реалізувати після закінчення пандемії", - сказала Денісова.

Вона додала, що сподівається, що найближчим часом усі домовленості будуть реалізовані.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи 11 листопада глава Української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

У російських ЗМІ з’явилась інформація про те, начебто Росія і ватажки "Л/ДНР" відмовилися від пропозиції України провести обмін утримуваними особами до Нового року.

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович пояснив новини про зрив обміну утримуваними тим, що Російська Федерація їх шантажує.