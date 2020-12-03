Денисова: 300 осужденных из тюрем в ОРДЛО могут передать Украине

"Сегодня состоялась встреча с представителем так называемой "ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой... Был поднят вопрос о продлении процесса освобождения гражданских лиц и военнопленных, содержащихся на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас есть технические вопросы, которые нуждаются в уточнении, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса", - сообщила Денисова.

По ее словам, во время встречи в результате переговоров, которые продолжались более двух лет, было получено 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины.

"Это дело уже передано представителю апелляционного суда Донецкой области. Она будет рассмотрена и, в частности, будут проведены необходимые следственные действия, чем право на справедливый суд и эффективную юридическую защиту гражданки Украины будет соблюдено. Обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 человеках. Эти люди были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ на Востоке страны и находятся на подконтрольной правительству Украины территории. Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы", - добавила омбудсмен.

Она отметила, что также положительно рассмотрели вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы.

"Однако, это можно будет реализовать после окончания пандемии", - сказала Денисова.

Она добавила, что надеется, что в ближайшее время все договоренности будут реализованы.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 11 ноября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.

В российских СМИ появилась информация о том, будто Россия и главари "Л/ДНР" отказались от предложения Украины провести обмен удерживаемыми лицами до Нового года.

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович объяснил новости о срыве обмена содержащимися тем, что Российская Федерация их шантажирует.