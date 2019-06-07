Україна в суді ООН: Росія відкрито взяла на себе зобов'язання заборонити фінансування тероризму

"Виступ Гарольда Коу прокоментував предмет нашої справи. Він говорив про недоречність всіх аргументів Росії щодо штучності і взагалі відсутності предмету спору", - написала Зеркаль.

З її слів, заперечення Росії повинні бути відхилені, і ця справа має перейти до слухань по суті.

"Як ми показали, Росія відкрито взяла на себе зобов'язання заборонити фінансування тероризму. Але вона дозволяє вільно фінансувати кампанію терору з власної території, відмовляючись вживати практичних заходів, навіть коли власні чиновники активно забезпечують тих, хто безжалісно вражає український народ. Росія взяла на себе зобов'язання ліквідувати всі форми расової дискримінації, але потім підтримує дискримінацію у Криму", - цитує заступник міністра українського представника.

Щодо Міжнародної конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму (ICSFT), у виступі професора було зазначено, що Росія не пропонує цілісного бачення договору, лише низку аргументів, створених для того, щоб уникнути справедливості.

Коу зауважив під час виступу, що російська сторона напередодні відзначала, що так звана "Донецька народна республіка" (ДНР) і Луганська народна республіка (ЛНР) не є "терористичними організаціями".

"ICSFT не виступає з точки зору організацій, призначених або іншим чином, лише актів. Існує багато суперечок про те, що таке "тероризм" і хто повинен бути визначений у різних списках "терористичних організацій". Але ICSFT створює об'єктивний стандарт, який зосереджується на заборонених діях. Роль цього Суду полягає у визначенні того, чи відбувалися такі дії, та до застосування закону до них", - наводить Зеркаль слова професора.

Росія, стверджуючи, що виконує свої зобов'язання за Конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в Криму, проводить кампанію культурного стирання проти кримських татар і етнічних українців, нагадав Коу.

Він заявив суду: ці узгоджені зусилля включають зникнення, викрадення, вигнання та переслідування лідерів кримських татар, неприйняття татарських ЗМІ, заборона Меджлісу, культурно значущих українських зібрань та шкіл української мови.

"Україна обґрунтувала твердження, що ці російські дії порушують п'ять конкретних положень CERD. І оскільки, як я продемонстрував минулого разу, ці вимоги повністю "здатні підпадати під ці положення CERD", вони підпадають під сферу юрисдикції цього Суду", - йшлося у виступі.

Звертаючись до суду, український представник сказав, що найбільш вражаючим аспектом російської презентації є те, що він показав ширше ставлення Росії до Суду та норм міжнародного права.

"Немає більш чіткого прикладу, ніж продовження зневаги Росії до вашого наказу щодо Меджлісу. Юридична гімнастика, яку ви чули, маскує очевидне переконання, що міжнародні правила, які застосовуються до інших народів, просто не стосуються Росії. На відміну від інших країн, Росія може грати за своїми правилами і робити те, що хоче: навіть тоді, коли вона є прямо протилежною тому, що вимагають її шановані договірні зобов'язання", - сказав професор.

"Але пане Голово, члени Суду, це не тільки про російську владу. На карту поставлено невинні українські життя. Україна просить цей Суд посилатися на свої законні повноваження захистити ці життя. Якщо цей суд не буде діяти рішуче, невинні українські цивільні особи будуть платити ціну", - додав він.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю українська сторона у Міжнародному суді ООН представить контраргументи на позицію Росії, яка напередодні була наведена на слуханнях.

Міжнародний суд ООН за підсумками слухань буде приймати рішення. Перед судом стоїть питання визначення юрисдикції для розгляду позову, і адвокати України раніше представили чіткі аргументи, що справа подана на розгляд суду ООН належним чином.

Очікується, що рішення по юрисдикції буде прийняте до кінця року.