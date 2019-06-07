Украина в суде ООН: Россия открыто взяла на себя обязательства запретить финансирование терроризма

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 21837 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 42363 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 60693 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116325 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109902 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136678 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144333 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130034 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130104 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131290 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 53266 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 65336 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 62642 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 53585 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 39630 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 53585 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 116325 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 146196 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 158314 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 217018 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 20423 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 25713 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 62642 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 65336 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124740 просмотра
Актуальное
Украина в суде ООН: Россия открыто взяла на себя обязательства запретить финансирование терроризма

Украина в суде ООН: Россия открыто взяла на себя обязательства запретить финансирование терроризма

Киев  •  УНН

 • 9701 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украина на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ заявила о неуместности всех аргументов России по искусственности и вообще отсутствии предмета спора. Такую выдержку из выступления представителя украинской стороны профессора Гарольда Гонджа Коу на слушаниях в Международном суде ООН по иску против РФ обнародовала агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Выступление Гарольда Коу прокомментировало предмет нашего дела. Он говорил о неуместности всех аргументов России касательно искусственности и вообще отсутствии предмета спора", - написала Зеркаль.

По ее словам, возражения России должны быть отклонены, и это дело должно перейти к слушаниям по существу.

"Как мы показали, Россия открыто взяла на себя обязательства запретить финансирование терроризма. Но она позволяет свободно финансировать кампанию террора по собственной территории, отказываясь принимать практические меры, даже когда собственные чиновники активно обеспечивают тех, кто безжалостно поражает украинский народ. Россия взяла на себя обязательство ликвидировать все формы расовой дискриминации, но затем поддерживает дискриминацию в Крыму", - цитирует замминистра украинского представителя.

Касательно Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (ICSFT), в выступлении профессора было отмечено, что Россия не предлагает целостного видения договора, только ряд аргументов, созданных для того, чтобы избежать справедливости.

Коу отметил во время выступления, что российская сторона накануне отмечала, что так называемая "Донецкая народная республика" (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР) не являются "террористическими организациями".

"ICSFT не выступает с точки зрения организаций, предназначенных или иным образом, только актов. Существует много споров о том, что такое "терроризм" и кто должен быть определен в разных списках "террористических организаций". Но ICSFT создает объективный стандарт, сосредотачивается на запрещенных действиях. Роль этого суда заключается в определении того, происходили такие действия, и к применению закона к ним", - приводит Зеркаль слова профессора.

Россия, утверждая, что выполняет свои обязательства по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, проводит кампанию культурного стирания против крымских татар и этнических украинцев, напомнил Коу.

Он заявил суду: эти согласованные усилия включают исчезновения, похищения, изгнания и преследования лидеров крымских татар, неприятие татарских СМИ, запрет Меджлиса, культурно значимых украинских собраний и школ украинского языка.

"Украина обосновала утверждение, что эти российские действия нарушают пять конкретных положений CERD. И поскольку, как я продемонстрировал в прошлый раз, эти требования полностью "способны подпадать под эти положения CERD", они подпадают под сферу юрисдикции этого суда", - говорилось в выступлении.

Обращаясь к судк, украинский представитель сказал, что самым впечатляющим аспектом российской презентации является то, что он показал более широкое отношение России к Суду и нормам международного права.

"Нет более четкого примера, чем продолжение пренебрежения России к вашему приказу о Меджлисе. Юридическая гимнастика, которую вы слышали, маскирует очевидное убеждение, что международные правила, которые применяются к другим народам, просто не касаются России. В отличие от других стран, Россия может играть по своим правилам и делать то, что хочет: даже тогда, когда она является прямо противоположной тому, что требуют ее уважаемые договорные обязательства", - сказал профессор.

"Но господин Председатель, члены Суда, это не только о российской власти. На карту поставлено невинные украинские жизни. Украина просит этот Суд ссылаться на свои законные полномочия защитить эти жизни. Если этот суд не будет действовать решительно, невинные украинские гражданские лица будут платить цену", - добавил он.

Как сообщал УНН, в пятницу украинская сторона в Международном суде ООН представит контраргументы на позицию России, которая накануне была представлена на слушаниях.

Международный суд ООН по итогам слушаний будет принимать решение. Перед судом стоит вопрос определения юрисдикции для рассмотрения иска, и адвокаты Украины ранее представили четкие аргументы, дело представлено на рассмотрение суда ООН должным образом.

Ожидается, что решение по юрисдикции будет принято до конца года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы