Украина в суде ООН: Россия открыто взяла на себя обязательства запретить финансирование терроризма

"Выступление Гарольда Коу прокомментировало предмет нашего дела. Он говорил о неуместности всех аргументов России касательно искусственности и вообще отсутствии предмета спора", - написала Зеркаль.

По ее словам, возражения России должны быть отклонены, и это дело должно перейти к слушаниям по существу.

"Как мы показали, Россия открыто взяла на себя обязательства запретить финансирование терроризма. Но она позволяет свободно финансировать кампанию террора по собственной территории, отказываясь принимать практические меры, даже когда собственные чиновники активно обеспечивают тех, кто безжалостно поражает украинский народ. Россия взяла на себя обязательство ликвидировать все формы расовой дискриминации, но затем поддерживает дискриминацию в Крыму", - цитирует замминистра украинского представителя.

Касательно Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (ICSFT), в выступлении профессора было отмечено, что Россия не предлагает целостного видения договора, только ряд аргументов, созданных для того, чтобы избежать справедливости.

Коу отметил во время выступления, что российская сторона накануне отмечала, что так называемая "Донецкая народная республика" (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР) не являются "террористическими организациями".

"ICSFT не выступает с точки зрения организаций, предназначенных или иным образом, только актов. Существует много споров о том, что такое "терроризм" и кто должен быть определен в разных списках "террористических организаций". Но ICSFT создает объективный стандарт, сосредотачивается на запрещенных действиях. Роль этого суда заключается в определении того, происходили такие действия, и к применению закона к ним", - приводит Зеркаль слова профессора.

Россия, утверждая, что выполняет свои обязательства по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, проводит кампанию культурного стирания против крымских татар и этнических украинцев, напомнил Коу.

Он заявил суду: эти согласованные усилия включают исчезновения, похищения, изгнания и преследования лидеров крымских татар, неприятие татарских СМИ, запрет Меджлиса, культурно значимых украинских собраний и школ украинского языка.

"Украина обосновала утверждение, что эти российские действия нарушают пять конкретных положений CERD. И поскольку, как я продемонстрировал в прошлый раз, эти требования полностью "способны подпадать под эти положения CERD", они подпадают под сферу юрисдикции этого суда", - говорилось в выступлении.

Обращаясь к судк, украинский представитель сказал, что самым впечатляющим аспектом российской презентации является то, что он показал более широкое отношение России к Суду и нормам международного права.

"Нет более четкого примера, чем продолжение пренебрежения России к вашему приказу о Меджлисе. Юридическая гимнастика, которую вы слышали, маскирует очевидное убеждение, что международные правила, которые применяются к другим народам, просто не касаются России. В отличие от других стран, Россия может играть по своим правилам и делать то, что хочет: даже тогда, когда она является прямо противоположной тому, что требуют ее уважаемые договорные обязательства", - сказал профессор.

"Но господин Председатель, члены Суда, это не только о российской власти. На карту поставлено невинные украинские жизни. Украина просит этот Суд ссылаться на свои законные полномочия защитить эти жизни. Если этот суд не будет действовать решительно, невинные украинские гражданские лица будут платить цену", - добавил он.

Как сообщал УНН, в пятницу украинская сторона в Международном суде ООН представит контраргументы на позицию России, которая накануне была представлена на слушаниях.

Международный суд ООН по итогам слушаний будет принимать решение. Перед судом стоит вопрос определения юрисдикции для рассмотрения иска, и адвокаты Украины ранее представили четкие аргументы, дело представлено на рассмотрение суда ООН должным образом.

Ожидается, что решение по юрисдикции будет принято до конца года.