Україна у трійці лідерів з імпорту грузинського вина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Україна посідає друге місце в переліку країн-імпортерів вина з Грузії. Про це повідомляє agenda.ge, передає УНН.
Так, на першому місці серед країн-імпортерів грузинського вина знаходиться Росія, куди за два місяці цього року було завезено 7,5 млн пляшок напою (по 0,75 л.)
На другому – Україна, яка за два місяці цього року імпортувала 1,3 млн пляшок вина. Це - на 35% більше, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
Третє місце займає Польща з показником в 1,1 млн пляшок вина.
За два місяці цього року Грузія поставила на експорт 12,1 млн пляшок вина у 39 країн світу.
Як писав УНН, АМКУ розпочало розслідування по відношенню до виробників коньячних напоїв.
Розслідуватимуть, зокрема, появу в Україні так званих "псевдогрузинських коньяків". Це коли український виробник позиціонує свій товар, як нібито грузинський напій, використовуючи для цього грузинські назви і грузинську тематику в рекламі.
Серед інших йдеться про перевірку і ТМ "Adjari", виробником якої є ТОВ "Атлантіс" (м. Дніпро).
Нагадаємо, економіст попередив про сплеск продажу фальсифікату алкоголю під час карантину.