Економіст попередив про сплеск продажу фальсифікату алкоголю під час карантину

КИЇВ. 30 березня. УНН. Продаж псевдоалкогольних напоїв для українського ринку, на жаль, є нормою. Під час пандемії коронавірусу та карантинних заходів доводиться прогнозувати ще й сплеск такої "комерції". Про це у коментарі УНН розповів економіст Олександр Охріменко.