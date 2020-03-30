Економіст попередив про сплеск продажу фальсифікату алкоголю під час карантину

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Продаж псевдоалкогольних напоїв для українського ринку, на жаль, є нормою. Під час пандемії коронавірусу та карантинних заходів доводиться прогнозувати ще й сплеск такої "комерції". Про це у коментарі УНН розповів економіст Олександр Охріменко.

За його словами, боротися із явищем підробного алкоголю, особливо, коли продукцію невідомого походження намагаються видати за товар відомого чи навіть іноземного виробництва, повинні і правоохоронці, і АМКУ.

"Для нас, на жаль, норма, коли реклама вводить в оману споживача як продуктів харчування, так і алкогольних напоїв. Українські реалії, як то кажуть. Але кожен випадок потрібно розбирати окремо. Детальніше вивчати і чекати висновків АМКУ", - вважає Охріменко.

Експерт попереджає, що через карантин будуть підроблювати і алкоголь, і продукти, і ліки. Особливо ті, які раніше Україна імпортувала.

"Так, на тлі поширення коронавірусу можна сміливо прогнозувати появу великої кількості фальсифікату алкогольного. І не тільки – і продукти, і ліки будуть підроблювати. Таке завжди буває, коли в країні безлад, а він у нас є, і через хворобу тільки збільшиться. Ну а охочих нажитися на зубожінні – завжди вистачить", - каже Охріменко і додає, що "ідеальним майданчиком для збуту підробок завжди був і залишається Інтернет".

Нагадаємо, АМКУ розпочало розслідування по відношенню до виробників коньячних напоїв.

Розслідуватимуть, зокрема, появу в Україні так званих "псевдогрузинських коньяків". Це коли український виробник позиціонує свій товар, як нібито грузинський напій, використовуючи для цього грузинські назви і грузинську тематику в рекламі.

Серед інших йдеться про перевірку і ТМ "Adjari", виробником якої є ТОВ "Атлантіс" (м. Дніпро).

Також нагадаємо, соціологи назвали найпопулярніші бренди коньяку серед українців. Серед них "Шустов", Koktebel  на третьому місці - "Грінвіч". А далі - "Шабо" і "Таврія".

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