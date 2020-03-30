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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Экономист предупредил о всплеске продаж фальсификата алкоголя во время карантина

Экономист предупредил о всплеске продаж фальсификата алкоголя во время карантина

Киев  •  УНН

 • 15976 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Продажа псевдоалкогольный напитков для украинского рынка, к сожалению, является нормой. Во время пандемии коронавируса и карантинных мероприятий приходится прогнозировать еще и всплеск такой "коммерции". Об этом в комментарии УНН рассказал экономист Александр Охрименко.

По его словам, бороться с явлением поддельного алкоголя, особенно, когда продукцию неизвестного происхождения пытаются выдать за товар известного или даже иностранного производства, должны и правоохранители, и АМКУ.

"Для нас, к сожалению, норма, когда реклама вводит в заблуждение потребителя как продуктов питания, так и алкогольных напитков. Украинские реалии, как говорится. Но каждый случай нужно разбирать отдельно. Подробнее изучать и ждать выводов АМКУ", - считает Охрименко.

Эксперт предупреждает, что из-за карантина будут подделывать и алкоголь, и продукты, и лекарства. Особенно те, которые ранее Украина импортировала.

"Так, на фоне распространения коронавируса можно смело прогнозировать появление большого количества алкогольного фальсификата. И не только - и продукты, и лекарства будут подделывать. Такое всегда бывает, когда в стране беспорядок, а он у нас есть, и из-за болезни только увеличится. Ну а желающих нажиться на обнищании - всегда хватало", - говорит Охрименко и добавляет, что "идеальной площадкой для сбыта подделок всегда был и остается Интернет".

Напомним, АМКУ начало расследование в отношении производителей коньячных напитков.

Будут расследовать, в частности, появление в Украине так называемых "псевдогрузинских коньяков". Это когда украинский производитель позиционирует свой товар, как якобы грузинский напиток, используя для этого грузинские названия и грузинскую тематику в рекламе.

Среди других речь идет о проверке и ТМ "Adjari", производителем которой является ООО "Атлантис" (г. Днепр).

Также напомним, социологи назвали самые популярные бренды коньяка среди украинцев. Среди них "Шустов", Koktebel на третьем месте - "Гринвич". А дальше - "Шабо" и "Таврия".

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