Украина в тройке лидеров по импорту грузинского вина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украина занимает второе место в списке стран-импортеров вина из Грузии. Об этом сообщает agenda.ge, передает УНН.
Так, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда за два месяца этого года было завезено 7,5 млн бутылок напитка (по 0,75 л.)
На втором - Украина, которая за два месяца этого года импортировала 1,3 млн бутылок вина. Это - на 35% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Третье место занимает Польша с показателем в 1,1 млн бутылок вина.
За два месяца этого года Грузия поставила на экспорт 12,1 млн бутылок вина в 39 стран мира.
Как писал УНН, АМКУ начало расследование в отношении производителей коньячных напитков.
Расследовать, в частности, появление в Украине так называемых "псевдогрузинських коньяков". Это когда украинский производитель позиционирует свой товар, как якобы грузинский напиток, используя для этого грузинские названия и грузинскую тематику в рекламе.
Среди других речь идет о проверке и ТМ "Adjari", производителем которой является ООО "Атлантис" (г. Днепр).
Напомним, экономист предупредил о всплеске продаж фальсификата алкоголя во время карантина.