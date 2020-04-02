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Украина в тройке лидеров по импорту грузинского вина

Украина в тройке лидеров по импорту грузинского вина

Киев  •  УНН

 • 11331 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украина занимает второе место в списке стран-импортеров вина из Грузии. Об этом сообщает agenda.ge, передает УНН.

Так, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда за два месяца этого года было завезено 7,5 млн бутылок напитка (по 0,75 л.)

На втором - Украина, которая за два месяца этого года импортировала 1,3 млн бутылок вина. Это - на 35% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Третье место занимает Польша с показателем в 1,1 млн бутылок вина.

За два месяца этого года Грузия поставила на экспорт 12,1 млн бутылок вина в 39 стран мира.

Как писал УНН, АМКУ начало расследование в отношении производителей коньячных напитков.

Расследовать, в частности, появление в Украине так называемых "псевдогрузинських коньяков". Это когда украинский производитель позиционирует свой товар, как якобы грузинский напиток, используя для этого грузинские названия и грузинскую тематику в рекламе.

Среди других речь идет о проверке и ТМ "Adjari", производителем которой является ООО "Атлантис" (г. Днепр).

Напомним, экономист предупредил о всплеске продаж фальсификата алкоголя во время карантина.

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