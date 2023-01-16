Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро макрофіну: перший транш у 3 мільярди очікують цього тижня

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"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність", - написав Шмигаль.

Доповнення

У середині грудня Європейська рада остаточно затвердила 18 млрд євро на 2023 рік для України.