Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофина: первый транш в 3 миллиарда ожидают на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на 2023 год, украинское правительство ожидает первый транш в 3 миллиарда на этой неделе, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter, пишет УНН.
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"Украина и ЕС только что подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 млрд евро макрофинансовой помощи. На этой неделе ожидаем получить транш в размере 3 млрд евро. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен и Валдису Домбровскису. Это поможет Украине в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность", - написал Шмыгаль.
Дополнение
В середине декабря Европейский совет окончательно утвердил 18 млрд евро на 2023 год для Украины.