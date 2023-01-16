Украина и ЕС подписали меморандум о 18 млрд евро макрофина: первый транш в 3 миллиарда ожидают на этой неделе

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"Украина и ЕС только что подписали Меморандум о взаимопонимании о предоставлении 18 млрд евро макрофинансовой помощи. На этой неделе ожидаем получить транш в размере 3 млрд евро. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен и Валдису Домбровскису. Это поможет Украине в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность", - написал Шмыгаль.

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В середине декабря Европейский совет окончательно утвердил 18 млрд евро на 2023 год для Украины.