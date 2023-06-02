Україна та Швеція підписали Меморандум про співпрацю в соціальній сфері

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"Я дуже рада розширити співпрацю зі Швецією у сфері захисту прав дітей. Вдячна шведській стороні за ті ініціативи, які вона робить щодо захисту українських дітей та підтримки реформ сімейного виховання в Україні. Переконана, що Меморандум, який ми підписуємо сьогодні, дозволить нам розвинути тісну взаємодію у наданні соціальних послуг та імплементацію міжнародної кваліфікації функціонування для дітей в Україні", – підкреслила Жолнович.

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Як зазначається, Меморандум обумовлює співпрацю в сферах розвитку сімейних форм виховання, запобігання виникненню випадків експлуатації, жорстокого поводження, недбалого ставлення та насильства щодо дітей та інтеграції соціальних послуг, орієнтованих на найвразливіші верстви населення.

Так, під час зустрічі сторони предметно обговорили напрями, за якими Швеція та Україна тісніше взаємодіятимуть та реалізовуватимуть співпрацю. Це буде відбуватися за участю неурядових організацій та приватного сектору.

Грьонвалль зауважила, що Швеція має значний досвід у боротьбі з соціальною ізоляцією та дискримінацією, сприянні гендерній рівності, забезпеченні захисту прав дитини та прав осіб з інвалідністю. Вона додала, що її країна готова ділитися знаннями та реалізовувати їх на практиці.

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