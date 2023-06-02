Украина и Швеция подписали Меморандум о сотрудничестве в социальной сфере

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"Я очень рада расширить сотрудничество со Швецией в сфере защиты прав детей. Благодарна шведской стороне за те инициативы, которые она делает по защите украинских детей и поддержке реформ семейного воспитания в Украине. Убеждена, что Меморандум, который мы подписываем сегодня, позволит нам развить тесное взаимодействие в предоставлении социальных услуг и имплементацию международной квалификации функционирования для детей в Украине", – подчеркнула Жолнович.

Детали

Как отмечается, Меморандум обусловливает сотрудничество в сферах развития семейных форм воспитания, предотвращения возникновения случаев эксплуатации, жестокого обращения, небрежного отношения и насилия в отношении детей и интеграции социальных услуг, ориентированных на наиболее уязвимые слои населения.

Так, во время встречи стороны предметно обсудили направления, по которым Швеция и Украина будут тесно взаимодействовать и реализовывать сотрудничество. Это будет происходить при участии неправительственных организаций и частного сектора.

Грёнвалль отметила, что Швеция имеет значительный опыт в борьбе с социальной изоляцией и дискриминацией, содействии гендерному равенству, обеспечении защиты прав ребенка и прав лиц с инвалидностью. Она добавила, что ее страна готова делиться знаниями и реализовывать их на практике.

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