Україна та Польща обговорили протидію реалізації “Північного потоку-2”

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 43595 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 115656 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 181367 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 177000 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 201073 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 191889 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 149118 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152082 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172715 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182705 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 146324 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 124976 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 164209 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 101339 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 57220 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 451106 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 300352 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 364219 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 477001 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 722588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 101339 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 164209 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 121538 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 156986 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 180475 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Україна та Польща обговорили протидію реалізації “Північного потоку-2”

Україна та Польща обговорили протидію реалізації “Північного потоку-2”

Київ • УНН

 • 16956 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і голова Ради Міністрів Республіки Польща Матеуш Моравецький обговорили протидію реалізації “Північного потоку-2”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що Шмигаль підкреслив, що Україна надзвичайно цінує вагому підтримку Польщі, зокрема практичну допомогу в посиленні готовності України ефективно протидіяти гібридним загрозам з боку РФ.

Цитата:

“Сторони під час зустрічі обговорили шляхи поглиблення співпраці на енергетичному напрямі, в тому числі подальшу протидію реалізації "Північного потоку-2“. Очільники урядів погодились, що проект становить загрозу для всієї Європи”, — йдеться в повідомленні.

Тим часом у канцелярії польського прем'єра вказали, що Моравецький заявив: "Шановні наші німецькі партнери, ви не можете однією рукою підписати свою солідарність з Україною, а іншою сертифікувати "Північний потік-2". Запускаючи цей газопровід, Берлін дає Путіну пістолет, яким він може шантажувати всю Європу".

Деталі

Шмигаль зазначив, що питання енергетичної безпеки традиційно перебуває серед пріоритетів двостороннього співробітництва.

“Ми бачимо перспективним зберігання природного газу польськими, європейськими компаніями в підземних сховищах газу України, а також створення технічних можливостей для імпорту газу з території Польщі, зокрема з польського LNG-терміналу”, — сказав Шмигаль.

Крім того, Прем’єр-міністр України висловив упевненість, що найближчим часом буде анонсовано поглиблення взаємодії ЗСУ з польськими й литовськими військовими в складі ЛитПолУкрбригу.

“Розраховую, що найближчим часом нам також вдасться офіційно започаткувати новий регіональний формат співпраці “Україна — Польща — Велика Британія”, — відзначив очільник уряду України.

Доповнення

Україна та Польща домовилася про будівництво газопроводу, який дасть змогу наростити обсяг газу, що постачають на схід.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69