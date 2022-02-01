Україна та Польща обговорили протидію реалізації “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і голова Ради Міністрів Республіки Польща Матеуш Моравецький обговорили протидію реалізації “Північного потоку-2”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
Повідомляється, що Шмигаль підкреслив, що Україна надзвичайно цінує вагому підтримку Польщі, зокрема практичну допомогу в посиленні готовності України ефективно протидіяти гібридним загрозам з боку РФ.
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“Сторони під час зустрічі обговорили шляхи поглиблення співпраці на енергетичному напрямі, в тому числі подальшу протидію реалізації "Північного потоку-2“. Очільники урядів погодились, що проект становить загрозу для всієї Європи”, — йдеться в повідомленні.
Тим часом у канцелярії польського прем'єра вказали, що Моравецький заявив: "Шановні наші німецькі партнери, ви не можете однією рукою підписати свою солідарність з Україною, а іншою сертифікувати "Північний потік-2". Запускаючи цей газопровід, Берлін дає Путіну пістолет, яким він може шантажувати всю Європу".
Деталі
Шмигаль зазначив, що питання енергетичної безпеки традиційно перебуває серед пріоритетів двостороннього співробітництва.
“Ми бачимо перспективним зберігання природного газу польськими, європейськими компаніями в підземних сховищах газу України, а також створення технічних можливостей для імпорту газу з території Польщі, зокрема з польського LNG-терміналу”, — сказав Шмигаль.
Крім того, Прем’єр-міністр України висловив упевненість, що найближчим часом буде анонсовано поглиблення взаємодії ЗСУ з польськими й литовськими військовими в складі ЛитПолУкрбригу.
“Розраховую, що найближчим часом нам також вдасться офіційно започаткувати новий регіональний формат співпраці “Україна — Польща — Велика Британія”, — відзначив очільник уряду України.
Доповнення
Україна та Польща домовилася про будівництво газопроводу, який дасть змогу наростити обсяг газу, що постачають на схід.