Ю.Луценко закликав покласти край міжетнічній ворожнечі між українцями і поляками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого, у Генеральній прокуратурі України відбулася зустріч Генерального прокурора України Юрія Луценка з Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєкло. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Під час заходу сторони обговорили окремі питання двосторонньої співпраці, зокрема щодо розслідування актуальних кримінальних проваджень та наголосили про важливість поглиблення взаємодії з питань, що становлять взаємний інтерес.
“Необхідно покласти край спробам окремих осіб щодо навмисного розпалювання міжетнічної ворожнечі, яка руйнує добросусідські відносини між українським і польським народами. Коли говорять радикали — не чути думки розумних людей”, — наголосив Ю.Луценко.
Ян Пєкло подякував українській стороні за надану інформацію щодо діяльності ГПУ та запевнив учасників зустрічі у підтримці з боку Республіки Польща на шляху посилення ефективного українсько-польського співробітництва.
Підбиваючи підсумки зустрічі, сторони відзначили її конструктивний характер та висловили сподівання на співпрацю у майбутньому.