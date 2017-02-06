Ю.Луценко призвал положить конец межэтнической вражде между украинцами и поляками
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, 6 февраля, в Генеральной прокуратуре Украины состоялась встреча Генерального прокурора Украины Юрия Луценко с Послом Республики Польша в Украине Яном Пекло. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Во время мероприятия стороны обсудили отдельные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности по расследованию актуальных уголовных производств и подчеркнули важность углубления взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес.
"Необходимо положить конец попыткам отдельных лиц о преднамеренном разжигании межэтнической вражды, которая разрушает добрососедские отношения между украинским и польским народами. Когда говорят радикалы - не слышно мысли умных людей", - подчеркнул Ю.Луценко.
Ян Пекло поблагодарил украинскую сторону за предоставленную информацию о деятельности ГПУ и заверил участников встречи в поддержке со стороны Республики Польша на пути усиления эффективного украинско-польского сотрудничества.
Подводя итоги встречи, стороны отметили ее конструктивный характер и выразили надежду на сотрудничество в будущем.