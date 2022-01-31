Україна та Польща готує рішення, які спростять життя перевізникам — Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна та Польща готує низку рішень, які спростять життя перевізникам. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Twitter, передає УНН.
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“Радий повідомити, що Україна та Польща дійшли згоди щодо спільного подолання транспортних бар’єрів на залізницях та автомобільних шляхах”, — написав він.
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За словами Єрмака, готується низка рішень, які спростять життя перевізникам. Він подякував польським друзям за позитивний підхід.
“Так діє стратегічне партнерство”, — додав Єрмак.
Нагадаємо
Польський уряд надіслав в Україну гуманітарну допомогу.
Радий повідомити, що