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Україна та Польща готує рішення, які спростять життя перевізникам — Єрмак

Україна та Польща готує рішення, які спростять життя перевізникам — Єрмак

Київ • УНН

 • 14241 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Україна та Польща готує низку рішень, які спростять життя перевізникам. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у Twitter, передає УНН.

 

Цитата

“Радий повідомити, що Україна та Польща дійшли згоди щодо спільного подолання транспортних бар’єрів на залізницях та автомобільних шляхах”, — написав він.

Деталі

За словами Єрмака, готується низка рішень, які спростять життя перевізникам. Він подякував польським друзям за позитивний підхід.

“Так діє стратегічне партнерство”, — додав Єрмак.

Нагадаємо 

Польський уряд надіслав в Україну гуманітарну допомогу.

Радий повідомити, що

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