Україна та Польща готує рішення, які спростять життя перевізникам — Єрмак

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“Радий повідомити, що Україна та Польща дійшли згоди щодо спільного подолання транспортних бар’єрів на залізницях та автомобільних шляхах”, — написав він.

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За словами Єрмака, готується низка рішень, які спростять життя перевізникам. Він подякував польським друзям за позитивний підхід.

“Так діє стратегічне партнерство”, — додав Єрмак.

Нагадаємо

Польський уряд надіслав в Україну гуманітарну допомогу.

Радий повідомити, що