Гуманітарна допомога: Польща направила в Україну колону з 29 вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Польський уряд надіслав в Україну гуманітарну допомогу. Як пише RMF FM, на шляху до Києва перебуває 29 вантажівок, інформує УНН.
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"У причепах вантажних автомобілів є ковдри, матраци та розкладачки. Державне агентство стратегічних резервів виділило 9000 таких комплектів", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, до складу вантажу входять різні види одягу, а також медичне приладдя — у тому числі бинти та марля.
Також було ухвалено рішення, що Польща надасть українцям 2 мільйони масок для захисту від коронавірусної інфекції.
Конвой уже прибув на кордон, іде митне оформлення.
"Сьогодні водії запланували ночівлю в Україні. Вони мають прибути до Києва завтра", - повідомляє RMF FM.
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На завтра також заплановано візит до української столиці прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.