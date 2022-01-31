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15 марта, 19:03 • 102993 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134844 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118773 просмотра

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15 марта, 12:52 • 102266 просмотра

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Гуманитарная помощь: Польша направила в Украину колонну из 29 грузовиков

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь. Как пишет RMF FM, на пути в Киев находится 29 грузовиков, информирует УНН.

Цитата

"В прицепах грузовых автомобилей есть одеяла, матрасы и раскладушки. Государственное агентство стратегических резервов выделило 9000 таких комплектов", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в состав груза входят различные виды одежды, а также медицинское оборудование — в том числе бинты и марля.

Также было принято решение, что Польша предоставит украинцам 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.

Конвой уже прибыл на границу, идет таможенное оформление.

"Сегодня водители запланировали ночевку в Украине. Они должны прибыть в Киев завтра", - сообщает RMF FM.

Добавим

На завтра также запланирован визит в украинскую столицу премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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